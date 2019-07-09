Тбилиси, , 15:08 — REGNUM

Российскому руководству не стоит отвечать на провокацию радикальных сил — оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие на телеканале «Рустави 2». Об этом заявила 9 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе брифинга в Тбилиси.

Зурабишвили призвала Москву «не поддаваться эскалации». Она назвала «парадоксом» возможную реакцию российской стороны на провокацию, устроенную телеканалом, и заявила, что ответные действия будут способствовать деструктивным целям радикалов.

Грузинский лидер осудила произошедшее на телеканале, подчеркнув, что действия и заявления некоторых лиц, прикрывающихся «флагом патриотизма», вредят государству и его гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния на протяжении минуты нецензурно выражался в адрес президента России. Российский МИД назвал выходку Габунии очередной открытой провокацией, направленной на подрыв отношений между Москвой и Тбилиси.

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