Киев, , 14:50 — REGNUM

На Украине сегодня, 9 июля, эксперты и политики продолжают обсуждать попытку телеканалов NewsOne и «Россия 24» провести телемост под названием «Надо поговорить», передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, депутат Верховной рады, глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов назвал попытку провести такой телемост «открытым вторжением России в информационное пространство Украины».

«Телеканал NewsOne заявил о намерении провести так называемый телемост… Этот реванш делается с нескрываемой целью — распространение тезисов российской пропаганды, целью которых является полная капитуляция Украины», — сказал 9 июля Герасимов, выступая с парламентской трибуны.

В свою очередь политолог Пётр Олещук заявил, что на данном этапе такой телемост всё равно не решил бы конфликт между Киевом и Москвой.

«Я не совсем верю, что разнообразные инициативы какого-то прямого диалога граждан могут эффективно работать на данном этапе. То, что у нас сегодня существует конфликтная ситуация, она в первую очередь рождена политическим руководством… Решить все эти проблемы можно при наличии политической воли», — сказал Олещук в эфире телеканала NewsOne.

Он призвал Киев и Москву вместо телемостов начать урегулирование конфликта «на основе каких-то дипломатических переговоров на высшем политическом уровне».

«Если принципиальные вопросы будут урегулированы, то в дальнейшем можно будет делать новые движения в этом и других направлениях… Эта инициатива использовалась политическими силами в разных целях, но далеко не с целью диалога», — пояснил Олещук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский телеканал NewsOne и российский телеканал «Россия 24» анонсировали проведение телемоста «Надо поговорить», мероприятие должно было состояться 12 июля. Инициатива вызвала широкий резонанс на Украине — радикалы провели протестные акции под зданием телеканала NewsOne, в ходе которой открыто угрожали как руководству и владельцам канала, так и работающим там журналистам. Кроме того, инициативу телемоста дружно осудило высшее руководство Украины, а силовые ведомства открыли и теперь расследуют уголовные дела по этому поводу.