Москва, , 14:49 — REGNUM

Власти США и Великобритании сами разберутся с секретными телеграммами британского посла в США Кима Дэррока, содержание которых стало известно. Это не касается Кремля, заявил 9 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет об истории между Лондоном и Вашингтоном. Эти две столицы разберутся сами, сказал представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN раскрыл содержание дипломатических телеграмм, в которых посол Дэррок назвал американского президента Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным». Дипломат, как утверждается, сообщил своему правительству, что глава США может «позорно» завершить свою карьеру.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что не собирается больше иметь дел с британским послом Кимом Дэрроком. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что расстроена утечкой данных, однако выразила мнение, что послы вправе давать собственную оценку ситуации в стране, где они работают.

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