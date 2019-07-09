Москва, , 14:37 — REGNUM

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию осуществляются своевременно и в рамках имеющегося контракта, заявил 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поставки осуществляются своевременно, в рамках имеющегося контракта», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Россией на поставку ЗРК С-400 «Триумф», предназначенных для уничтожения средств воздушно-космического нападения, Турция подписала в 2017 году. Сделка оценивается в $2,5 млрд.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара может получить первые ЗРК С-400 уже сегодня, 9 июля.

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