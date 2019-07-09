Киев, , 14:34 — REGNUM

Военные Донецкой Народной Республики нанесли удар по позициям украинских силовиков под Марьинкой из противоминной установки УР-83П. Видео обстрела опубликовано в YouTube на канале J Day.

«Пуск УР-83П по позициям ВСУ в районе Марьинки», — говорится в описании видео, снятого, как уточняется, в конце июня.

Переносная установка разминирования УР-83П была задействована в ответ на постоянные обстрелы населенных пунктов Донбасса со стороны Украины. Применение этой установки не противоречит Минским соглашениям.

Перед обстрелом беспилотник выполнил разведку местности. Потерь противник не понес, однако его позиция была полностью уничтожена, говорится в «Сводках от ополчения Новороссии».

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 8 июля в ДНР зафиксировали 15 обстрелов своей территории украинскими формированиями. Была выпущена 201 единица боеприпасов.

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