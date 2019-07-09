Оренбург, , 15:00 — REGNUM

В Оренбургской области выдвинутый кандидат на должность губернатора региона Пётр Капишников (партия «Защитники Отечества») обратился в суд с иском к врио губернатора Денису Паслеру. В заявлении речь идет о нарушении законодательства о выборах при прохождении муниципального фильтра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Капишников обратил внимание на то, что кандидатам для прохождения муниципального фильтра и процедуры регистрации в облизбиркоме необходимо собрать максимально 254 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований. Превышение указанного числа каким-либо из кандидатов, является нарушением избирательного законодательства РФ и свидетельствует о том, что этим кандидатом создаются искусственные препятствия выдвижению других кандидатов.

«В нарушении вышеуказанных норм избирательного законодательства РФ, кандидат на должность губернатора Оренбургской области Паслер Д.В., используя своё должностное положение, а именно должность временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области, путем привлечения лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению кандидата, потребовал от депутатов муниципальных образований подписать листы поддержки кандидата Паслера Д.В. в полном составе депутатского корпуса.

Кандидатом Паслером Д.В. предварительно, из избирательного фонда кандидата, в нотариальные конторы Оренбургской области перечислены денежные средства из расчета нотариального свидетельствования подписей всех депутатов, осуществляющих свою деятельность в соответствующем нотариальном округе.

После чего кандидат Паслер Д.В., действуя через глав муниципальных образований, обязал депутатов представительных органов поставить подписи в листах поддержки кандидата Паслера Д.В., чем превысил установленное постановлением Избирательной комиссии Оренбургской области №123/892−6 от 01.06.2019 г. максимальное число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Оренбургской области. Данными действиями кандидата Паслера Д.В. создано искусственное препятствие выдвижению других кандидатов», — указано в исковом заявлении.

Доказательством указанным выше обстоятельствам, как считает Пётр Капишников, является размещенное в интернете видео, в котором сообщается о переписке в одном из мессенджеров первого заместителя руководителя регионального исполнительного комитета Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия» с главами муниципальных образований, руководителями аппаратов администраций муниципальных образований и руководителями местных отделений партии. В данной переписке дается указание главам муниципальных образований, руководителям аппаратов администраций муниципальных образований и руководителям местных отделений «Единой России» о блокировании сбора подписей депутатов другими кандидатами.

Капишников просит суд признать факт сбора подписей депутатов в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в количестве более 254 нарушением требований закона Оренбургской области «О выборах губернатора Оренбургской области»; признать факт превышения Паслером максимального количества подписей депутатов нарушением прав кандидата на должность губернатора Оренбургской области Петра Капишникова; а также признать листы поддержки кандидата Дениса Паслера, начиная с 255, превышающими максимальное число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований, собранными с нарушением требований закона Оренбургской области «О выборах губернатора Оренбургской области», и обязать нотариусов Оренбургской области, заверивших подписи депутатов в листах поддержки кандидата на должность губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, начиная с 255, аннулировать нотариальное свидетельствование подписей депутатов и глав, собранные с превышением максимального числа подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований.

Стоит отметить, что депутаты ряда муниципальных советов обратились к президенту России Владимиру Путину и сообщили, что в Оренбуржье ни один кандидат, выдвинутый на пост губернатора, кроме выдвиженца от «Единой России», не сможет преодолеть муниципальный барьер.

«Административная машина, в том числе регионального отделения партии «Единая Россия», делает всё, чтобы выборы 2019 года стали самыми не демократичными, превратились в отвратительный фарс», — говорится в письме главе государства.

Здесь можно поспорить на счет самых не демократичных выборов. Напомним, в 2014 году на выборах губернатора Оренбуржья неожиданно сошел с дистанции кандидат Сергей Катасонов (ЛДПР). Он успел подать документы в облизбирком, но партия отозвала его кандидатуру.

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Авторы обращения утверждают, что главами районов даны указания депутатам подписать листы в поддержку Паслера. И эти указания депутаты вынуждены исполнять вопреки своим убеждениям из страха административного давления на свой бизнес и потери работы. В сегодняшних условиях найти работу в райцентрах, а тем более на селе, практически невозможно. Главы районов, видные партийцы бросают серьезную тень на авторитет президента, повторяя, что Владимир Путин поддерживает действия партии «Единая Россия».

«Не хотим верить, что вы, Владимир Владимирович, поддерживаете такую организацию предвыборной кампании в Оренбургской области. Обращаемся к вам, Владимир Владимирович, с надеждой быть услышанными. Проведение честных выборов усилит позиции партии «Единая Россия» в регионе. Люди увидят, что демократия и свобода выбора в России — не пустые слова. Это позволит снизить протестные настроения и сделать работу избранного губернатора легитимной и продуктивной, поддерживаемой населением», — отметили депутаты в обращении. Примечательно, что это не первое обращение к главе государства по поводу муниципального фильтра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне «прямой линии» с Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня 2019 года, выдвинутый кандидат на пост губернатора Оренбургской области Ринат Хамиев («Яблоко») просил президента дать указание своей администрации, поговорить с партией «Единая Россия», чтобы во всех регионах страны, где будут выборы 8 сентября, дали возможность пройти все эти барьеры всем, кто хочет участвовать, помогли пройти муниципальные фильтры.

Тема преодоления муниципального барьера актуальная и болезненная не только для Оренбургской области.

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В Оренбуржье эксперты относятся скептически к тому набору кандидатов, который есть на сегодняшний день, и говорят об отсутствии конкуренции. КПРФ при условии активности в привлечении оппозиционно электората способна поднять свой рейтинг. Но без договоренности пройти муниципальный фильтр партии вряд ли удастся. Кроме того, среди оппонентов есть выдвиженец от КПСС (аббревиатура Коммунистической партии социальной справедливости), он может спутать карты и оттянуть голоса избирателей у коммуниста-оппонента.

Напомним, на пост губернатора претендуют восемь кандидатов: врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), пенсионер Сергей Столпак (Парнас), пенсионер и гендиректор ООО «Ишимбайский машиностроительный завод» Пётр Капишников («Защитники Отечества»), гендиректор ООО «Умный мир» Ринат Хамиев («Яблоко»), пенсионер Анатолий Кобзев (КПСС), депутат Заксобрания региона, директор ООО «Елена 2001» Максим Амелин (КПРФ), финансовый директор ООО «Статус А» Сергей Яцына («Справедливая Россия»), техдиректор ИП Константин Горячев (Демократическая партия). Все они подали уведомления в облизбирком.

Выборы губернатора Оренбургской области пройдут 8 сентября 2019 года.

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