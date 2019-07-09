Владикавказ, , 14:24 — REGNUM

Журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» власти Грузии должны казнить за оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. За свои высказывания, которые оскорбили весь российский народ, ему не должно быть прощения. Об этом заявил сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев.

«Лично я считаю, что его должны казнить в центре Тбилиси. Такие, как Георгий Габуния, позорят свой народ и вбивают клин в межнациональные отношения. Прощения и помилования в данном случае быть не должно! Уверен, что большинство из вас со мной согласится!» — написал сенатор в instagram.

Здесь же размещено видеообращение Фадзаева, в котором он, в частности, говорит, что «весь мир удивлен высказыванием этого подонка», «поэтому «власти Грузии должны сами казнить его в центре Тбилиси, иначе прощения не будет».

https://www.instagram.com/p/BzsLJfAjZD-/

«Сами же возьмите и казните его, тогда, я думаю, все поймут. По-другому это будет неправильно. Я уверен в том, что на ногах он долго ходить уже не будет. Так сами решите его судьбу. Эти подонки между нами вбивают клин. У них не получится, я надеюсь», — заявил Фадзаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя оскорбления журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина в прямом эфире грузинского телеканала «Рустави 2», глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его «подонком и мразью», не достойным называться мужчиной, горцем. Он посоветовал «запрятать Габунию за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил».

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