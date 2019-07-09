Киев, , 14:34 — REGNUM

Визит представителей Североатлантического совета НАТО на Украину перенесён на более поздний срок, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе 9 июля в комментарии журналистам, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Североатлантический совет должен приехать 9−10 июля. В связи с нашими выборами они решили перенести приезд на более позднюю дату. Скорее всего, это произойдет в октябре», — рассказала чиновник.

Окончательная дата визита пока не согласована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что Украина постепенно присоединится ко всем миссиям и операциям НАТО.

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