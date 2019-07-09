Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM

Состав кандидатов на выборах губернатора Петербурга логичен и закономерен. Все, кто действительно хотел принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга, смогли заручиться необходимым количеством подписей избирателей и муниципальных депутатов, после чего получили официальную регистрацию. Об этом 9 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Павел Данилин.

Напомним, 8 июля завершился период выдвижения и регистрации кандидатов. Регистрацию в Горизбиркоме на основании представленных подписей получили врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, а также три кандидата от партий: Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

По данным Горизбиркома, из 1550 депутатов всех муниципальных образований города свои подписи для прохождения муниципального фильтра предоставили кандидатам в губернаторы 1002 муниципала.

«Те, кто кто хотел заняться сбором этих подписей, те их собрали. А те, кто не хотел, занимались самопиаром», — делает вывод из этих цифр Павел Данилин. Отдельно он напомнил о бывшем кандидате от ЛДПР Олеге Капитанове, которому не хватило для регистрации всего восьми подписей.

«Единая Россия» практически полностью обеспечила Капитанова подписями муниципалов, но ЛДПР оказалась настолько слаба в Петербурге, что самостоятельно не смогла собрать еще несколько подписей», — отметил Данилин. Он добавил, что решение Олега Капитанова принять предложение Александра Беглова возглавить один из комитетов Смольного стало «разумным поступком», показавшим, что выдвиженец ЛДПР здраво оценивал свои перспективы на выборах.

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Комментируя тот факт, что необходимое для регистрации число подписей муниципальных депутатов не удалось собрать претенденту от «Яблока» Борису Вишневскому, политолог высказал мнение, что в этом «яблочнику» следует винить только самого себя.

«Да, он прошел по ряду муниципалитетов, но системно этим не занимался. Почему? Потому что у него нет группы сторонников или она минимальна. Его коллега Михаил Амосов, также представляющий либеральный фланг, сумел же справиться с этой задачей», — говорит Павел Данилин.

Отвечая на вопрос о дальнейшем характере губернаторской кампании, в которой теперь участвуют только четверо кандидатов, эксперт высказал мнение, что она не будет отличаться особой скандальностью.

Павел Данилин, политолог «Владимир Бортко — человек серьезный, и лаяться вряд ли будет. Он снимал «Собачье сердце», но сам-то он Шариковым не является. От него не стоит ждать того, что он будет «глаголом жечь». Что касается Михаила Амосова, то он на этих выборах решает задачу зафиксировать своё лидерство на либеральном фланге Петербурга. Это для него, мне кажется, гораздо более важно и значимо, чем борьба за пост губернатора, который он не получит. Я думаю, он понимает, что бегать и критиканствовать ему не стоит, а лучше спокойно и солидно распространять свои убеждения. Что касается «Справедливой России», то здесь, думаю, лидер партии Сергей Мирнов решает всё по-родственному (кандидат от «СР» Надежда Тихонова — племянница Сергея Миронова, — прим. ред.)».

Добавим, что 12 июля планируется проведение жеребьевки для распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади среди зарегистрированных кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга. С 10 августа по 6 сентября кандидаты смогут проводить агитацию в СМИ.

Выборы назначены на 8 сентября 2019 года.