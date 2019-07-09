Таллин, , 14:09 — REGNUM

Председатель радикально националистической Консервативной народной партии (EKRE) и по совместительству министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, его сын Мартин Хельме и радиостанция TRE Raadio были оштрафованы за предвыборную агитацию в день выборов в Европейский парламент. Об этом сообщает издание ERR.ee.

По представлению Комиссии по надзору за финансированием партий полиция выписала Марту Хельме и его сыну штрафы в размере 128 евро каждому, радиостанции — 140 евро.

Предвыборная агитация в день выборов в Эстонии, как и в большинстве стран мира, запрещена. 26 мая, в день выборов в Европарламент в эфир вышла радиопередача «Поговорим о деле», в которой Март Хельме и Мартин Хельме призывали радиослушателей голосовать за кандидатов от их партии.

По словам Марта Хельме, запись передачи проводилась в пятницу 24 мая, и он не подумал, что она выйдет в эфир в день выборов, хотя известно, что эта программа всегда выходит в эфир по воскресеньям. Политик заявил, что претензий к правоохранительным органам не имеет.

Владельцем радиостанции TRE Raadio является также член партии EKRE Сийм Похлак.