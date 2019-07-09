Москва, , 14:09 — REGNUM

Никакого серьёзного обсуждения свободы прессы на глобальной конференции, которая открывается в столице Великобритании 10 июля, быть не может. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ властей Соединённого Королевства аккредитовать на это мероприятие российский телеканал RT и информационное агентство Sputnik.

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По слова официального представителя Кремля, «это самое яркое проявление абсурдности происходящего», а подобные действия только подрывают авторитет этого мероприятия, что не может не вызывать сожаление.

«Это может быть только квазиконференцией, никакого серьёзного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может», — уверен Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании не выдал представителям информагентства RT аккредитацию для участия в Глобальной конференции по свободе прессы. Организаторы форума обосновали свой отказ тем, что закончились свободные места.

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