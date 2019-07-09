Москва, , 14:09 — REGNUM

Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил выкупить телеканал «Рустави 2» за счет средств грузинской диаспоры в России, передает корреспондент ИА REGNUM9 июля.

«Почему мы в медийном поле не считаем возможным и необходимым дать должный ответ? Вот этот канал, телеканал «Рустави 2», давайте посмотрим, может быть есть возможность, в том числе с помощью грузинской диаспоры в России, взять и выкупить его «с потрохами» вот этими гнилыми», — заявил Нилов в ходе пленарного заседания.

Одновременно он предложил переименовать телеканал, например, назвать «Багратион 1».

Нилов уверен, что средств у грузинской диаспоры в России достаточно.

«Ведь только что вчера вы сказали, что 200 млн долларов ежегодно грузинская диаспора отправляет из России в Грузию», — напомнил он.

Грузинский телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу на «Рустави 2» с ругани в адрес президента РФ Владимира Путина.

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