Братислава, , 14:17 — REGNUM

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов предложил председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку провести осенью 2019 года в Нур-Султане специальное мероприятие по Афганистану. Об это 9 июля сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Министр отметил, что проведение мероприятия повысит вовлеченность ОБСЕ в урегулирование ситуации и постконфликтное восстановление Афганистана. Стороны также обсудили инициативу Казахстана о создании Тематического центра ОБСЕ в Нур-Султане.

Отмечается, что работа центра будет направлена на аналитическую и исследовательскую работу по взаимосвязанности в её широком толковании. Стороны считают, что реализация инициативы позволит повысить авторитет и эффективность работы ОБСЕ.

Напомним, 8−9 июля в Словакии прошло совещание министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В рамках мероприятия состоялись переговоры между главами внешнеполитических ведомств Казахстана и Словакии.

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