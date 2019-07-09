Москва, , 14:02 — REGNUM

Москва сожалеет о том, что телемост между Россией и Украиной был отменен, заявил 9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов», — заявил Песков, добавив, что Киев, по всей видимости, пока не готов к этому.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ведущий Дмитрий Киселёв анонсировал проведение 12 июля телемоста «Нужно поговорить» между Россией и Украиной. Позже представители канала NewsOne, в связи с травлей и массовыми угрозами, отменили проведение телемоста.

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