Донецк, , 14:11 — REGNUM

Служба безопасности Украины похитила офицера Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха для фальсификации обстоятельств крушения в 2014 году малазийского «Боинга». Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в видеообращении, опубликованном 9 июля на официальном сайте главы республики.

Пушилин напомнил о приближении пятой годовщины со дня трагедии, унесшей жизни почти 300 человек. До сих пор не доказана вина тех, кого обвиняют в гибели самолета — России и ополченцев Донбасса. Из-за этого те, кто намерен скрыть правду, активизировались, отметил он.

Сотрудники СБУ «незаконными методами похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца Владимира Цемаха с целью дальнейших фальсификаций картины преступления», подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, погибли находившиеся на борту 298 человек. Украинские власти арестовали экс-главу противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, похищенного в конце июня в городе Снежном, в рамках расследования авиакатастрофы.

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