Брюссель, , 13:51 — REGNUM

Европейский комиссар по внутренней политике Димитрис Аврамопулос призывает государства Европейского союза (ЕС) разработать временный механизм распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, пишет газета Die Welt 9 июля.

«До тех пор, пока новые реформированные правила распределения беженцев по так называемой Дублинской системе не станут реальностью, я призываю все государства-члены ЕС ускорить свою работу и найти предварительное соглашение о том, как обращаться с людьми, после того как они покидают спасательные суда», — заявил Аврамопулос изданию.

Он выразил надежду, что министры внутренних дел стран ЕС добьются успехов в этом вопросе на первой встрече под председательством Финляндии на следующей неделе. Это необходимо для того, чтобы избежать ситуаций, подобных конфликту с властями Италии из-за ареста судна Sea-Watch 3.

На данный момент Дублинская система предполагает, что ответственность за судьбу мигрантов должно брать на себя государство, на территорию которого они высадились. То есть из-за географического положения эта нагрузка ложится в основном на плечи Италии, Мальты, Греции и Испании.

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