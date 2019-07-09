Тбилиси, , 13:46 — REGNUM

После инцидента в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», когда журналист Георгий Габуния в своей авторской программе обругал в нецензурной форме президента РФ Владимира Путина, возможно канал и потеряет некоторую часть аудитории, которая оказалась недовольна произошедшим. Однако пока рейтинг канала только вырос. Об этом в эфире «Громадське» заявил генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия.

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«Я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», — сказал гендиректор.

Он отметил, что руководство «Рустави 2» не будет увольнять скандального журналиста, ведь его цель, несмотря на неприемлемую телеканалом форму, была «легитимна».

"Это абсолютно в рамках закона и Конституции», — подчеркнул Гварамия.

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Он добавил, что если зрителям не понравится что-то, то они могут переключиться на другой канал.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля телеведущий грузинского канала «Рустави 2» во время своей авторской программы «Постскриптум» позволил себе нецензурные оскорбления в адрес президента РФ Владимира Путина. Такая выходка вызвала общественный резонанс. Недовольные граждане потребовали от руководства канала уволить журналиста, однако было принято решение только отстранить Габунию от работы на два месяца. После этого он продолжит свою деятельность на «Рустави 2».