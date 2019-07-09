Москва, , 14:03 — REGNUM

Телемост между Россией и Украиной будет проведен в будущем. Об этом заявил владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Назначена внеплановая проверка наших телеканалов. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины — это орган, который контролируется и властью, и олигархами, такими как Коломойский, Порошенко. Им выгодно заткнуть телеканалу рот. Истерию они будут продолжать всегда», — заявил Козак.

При этом владелец СМИ считает, что сорванный телемост между Россией и Украиной рано или поздно всё равно состоится.

«Я думаю, что телемост который власти запретили, он будет проведён и люди увидят всю правду», — отметил Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne.

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