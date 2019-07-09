Миллерово, Ростовская область, , 13:44 — REGNUM

В Ростовской области на должность главы администрации Миллеровского городского поселения назначен бывший полицейский. 41-летний Юрий Любченко отдал службе в правоохранительных органах почти 20 лет, следует из биографической справки, размещённой на сайте муниципалитета, передаёт ИА REGNUM.

Новый руководитель — уроженец хутора Банниково-Александровский Миллеровского района. Любченко окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция» и Академиюуправления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2000 года проходил службу в органах внутренних дел РФ.

Интернет-издание Donday.ru сообщает, что глава муниципалитета ранее руководил отделами полиции «Красносулинский» и отделом полиции по Миллеровскому району. В 2018 году был привлечён к дисциплинарной ответственности за несоблюдение подчинёнными сотрудниками законодательства Российской Федерации, служебной дисциплины.