Джакарта, , 13:43 — REGNUM

Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду заявил, что нынешняя ситуация в области безопасности на юге Филиппин ухудшается, поскольку существует угроза со стороны террористических группировок, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что эти группировки также похищают суда в водах на юге Филиппин с целью выкупа и политических требований.

«Пока что инициатива находится в руках террористов, мы просто ждем. Меры должны быть предприняты, инициатива не должна быть в руках террористов», — отметил министр обороны Индонезии.

По его словам, министерство обороны Индонезии в сотрудничестве с филиппинским и малайзийским спецназом подготовило совместные учения в области предотвращения распространения террористических сетей.

Рямизард Рякуду также подчеркнул, что террористы не выполняют истинное учение ислама.

«Ислам — это мирное учение, никакой ислам не учит убивать друг друга», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Малайзия договорились совместно выработать всеобъемлющую стратегию борьбы с терроризмом на Филиппинах.

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