Нур-Султан, , 13:39 — REGNUM

Молдавские бизнесмены Анатолий и Габриэль Стати не взыскали с Казахстана никаких сумм с 2013 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.

В министерстве прокомментировали решение районного суда в Швеции от 5 июля 2019 года, который отклонил апелляцию Казахстана и Национального банка республики на арест казахстанских активов в Швеции.

В минюсте добавили, что Казахстан планирует обжаловать решение районного суда Швеции, в связи с чем решение суда не вступит в законную силу в течение года.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля окружной суд Стокгольма отклонил апелляцию Казахстана и Национального банка республики на обременение в отношении имущества на сумму $84 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Окружной суд Стокгольма отказал Казахстану в снятии обременения с $84 млн