Нур-Султан, 9 июля 2019, 13:39 — REGNUM
Молдавские бизнесмены Анатолий и Габриэль Стати не взыскали с Казахстана никаких сумм с 2013 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.
В министерстве прокомментировали решение районного суда в Швеции от 5 июля 2019 года, который отклонил апелляцию Казахстана и Национального банка республики на арест казахстанских активов в Швеции.
В минюсте добавили, что Казахстан планирует обжаловать решение районного суда Швеции, в связи с чем решение суда не вступит в законную силу в течение года.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля окружной суд Стокгольма отклонил апелляцию Казахстана и Национального банка республики на обременение в отношении имущества на сумму $84 млн.
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