Москва, , 13:33 — REGNUM

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») назвал Украину и Грузию несостоявшимися государствами, которые существуют благодаря России, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«Только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти вот два злобных инвалида без части своих территорий: несостостоявшиеся государства Украина и Грузия», — заявил Толстой, выступая в ходе пленарного заседания.

Он уверен, что «они будут этой злобой полыхать долгое время, пока не поймут, что никогда эти территории к ним не вернутся, а для людей, которые на этих территориях живут, это абсолютно очевидно».

Госдума единогласно приняла заявление, в котором просит правительство РФ принять закон о специальных мерах в отношении Грузии. Парламентарии предложили и свои меры воздействия: запретить грузинские вина, минеральную воду, а также денежные переводы с территории России.

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