Братислава, , 13:31 — REGNUM

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирослав Лайчак и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили вопросы, связанные с деятельностью организации, сообщает 9 июля ТАСС со ссылкой на пресс-секретарь главы МИД Словакии Словакии Бориса Гандела.

По его словам, Лаврова и Лайчака состоялась накануне, 8 июля, во время неформального ужина глав делегаций, принимающих участие в саммите ОБСЕ в Словакии. Так, стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с деятельностью организации, в том числе мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в январе 2019 года, Лайчак заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сосредоточит внимание на решении военного конфликта на Украине. Он отметил, что кризис на Украине требует более активного вмешательства со стороны международного сообщества.

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