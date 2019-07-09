Минск, , 13:23 — REGNUM

Белорусский президент Александр Лукашенко отверг тайный характер предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Валааме. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Лукашенко отметил, что белорусские газеты, в том числе оппозиционные, пишут о тайных решениях, которые лидеры двух стран якобы собираются принять на острове Валаам. Ничего тайного не планируется, подчеркнул он.

«Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать», — сказал Лукашенко.

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Глава Белоруссии пояснил, что посетить православную святыню его пригласил Путин. Российский президент пообещал показать, что уже восстановлено на территории Валаамского монастыря.

Встреча лидеров пройдет на Валааме, предположительно, 11 июля. Ранее ИА REGNUM сообщало о переговорах, которые Путин и Лукашенко проведут 18 июля в Санкт-Петербурге.

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