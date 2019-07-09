Киев, , 13:26 — REGNUM

Шестой апелляционный суд Киева отменил постановление Кабинета министров №315, которое давно не действует, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко 8 июля в эфире телеканала ICTV.

«Да, это апелляционный административный суд рассматривал иски ряда общественных организаций и отменил постановление правительства, которое уже давным-давно не работает и отменено. И сейчас хорошо рассказывают о том, что есть такая победа в части стоимости тарифов… Поэтому сейчас, когда рассказывают, что есть решение суда, которое создало победу, — это неправда, потому что это решение отменило постановление, которого не существует», — рассказал он.

Петренко заявил, что повышение цены на газ 2,5 года назад было результатом деятельности правительства Юлии Тимошенко, которое набрало кредитов и тем самым вынудило своих преемников подтвердить ранее взятые обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что благодаря решению Шестого апелляционного административного суда Киева тарифы на газ, действовавшие последние 2,5 года, были признаны незаконными и у жителей Украины появилась возможность через суд добиться их перерасчёта.

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