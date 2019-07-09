Дамаск, , 13:01 — REGNUM

ВВС Сирии 8 июля нанесли стратегический удар по сети туннелей боевиков в северной части провинции Хама. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Объект располагался внутри города Закят. Уничтожена вся сеть туннелей. Удар также вызвал мощный взрыв. Возможно, под землей находился и склад боеприпасов.

8 июля сирийская авиация разбомбила пункт сбора боевиков в провинции Идлиб. Кроме этого, были нанесены удары по линиям снабжения джихадистов, ведущим к стратегической вершине Таль-Малах и близлежащему городу Джибин.

Российские ВКС 8 июля провели серию авиаударов по провинциям Идлиб и Хама, по позициям боевиков вдоль их маршрута снабжения из Хан-Шейхуна. Целями российской авиации были также позиции группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южной части Идлиба. Под удар попали города Аль-Хобейт, Хан-Шейхун, Маарат Ан-Нуман и Кафр-Батех.

ИА REGNUM ранее сообщало, что со 2 по 7 июля российские ВКС нанесли около ста авиаударов по позициям джихадистов в зоне Большого Идлиба.