Джакарта, , 13:06 — REGNUM

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади выразил надежду, что дружественные страны поддержат кандидатуру Индонезии в качестве члена совета международной морской организации (IMO) на период 2020—2021 годов, сообщает Antaranews.

В здании министерства транспорта Индонезии на мероприятии «Дипломатический прием», организованном в целях поддержки кандидатуры Индонезии в качестве члена совета IMO, присутствовало более 60 послов и представителей дружественных стран.

По его словам, Индонезия расположена рядом с тремя проливами, которые являются основными маршрутами международной торговли: Малаккский пролив, Зундский пролив и Ломбокский пролив.

«Мы обязательно должны стать членами совета IMO в категории C», — отметил министр транспорта.

Напомним, существует три категории членов совета IMO, а именно категории A, B и C. Членами совета в категории A являются 10 стран-членов с самым большим флотом. Категория B — это 10 других стран, которые больше всего заинтересованы в морских перевозках. В категорию C входят 20 стран, которые имеют особые интересы в области морских перевозок или судоходства. Последние обеспечат представительство всех основных географических регионов мира.

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