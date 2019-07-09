Рим, , 12:55 — REGNUM

Кассационный суд Италии отклонил жалобу на закон об отмене выплаты повышенных пособий бывшим депутатам, чиновникам и министрам, сообщил вице-премьер, лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передает Affari Italiani во вторник, 9 июля.

Отмена повышенных пособий входило в предвыборную программу «Движения» и была утверждена после формирования коалиционного правительства «Движения» и «Лиги» в 2018 году.

В правительстве страны считают это проявлением принципа равенства: экс-депутаты и сенаторы, как и все остальные граждане, должны получать пенсии в соответствие с уплаченными в Пенсионный фонд взносами без всяких надбавок.

Общий объем «сэкономленных» таким образом средств составляет около 280 млн евро, заявил Ди Майо.