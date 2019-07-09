Москва, , 12:57 — REGNUM

Медикаменты не попадут в список товаров, которые нельзя будет поставлять из РФ в Грузию, однако с окончательным списком запрещенных к продаже продуктов определится правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) в ходе рассмотрения проекта постановления о дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии на пленарном заседании Госдумы.

«Было много выступлений по поводу того, по каким товарам можно было бы пройтись, но именно поэтому мы не стали давать оценку конкретным направлениям в нашем заявлении-постановлении», — отметил Калашников.

Ранее замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») предложила закрыть доступ Грузии к российским энергоресурсам.

«У нас нет большого экспорта энергоносителей, у нас есть транзит через Грузию в Армению в основном. Но мы очень много поставляли туда медикаментов, например. И у кого повернется язык прекратить экспорт медикаментов? Поэтому мы в нашем заявлении-постановлении предлагаем так подойти к этому вопросу, чтобы правительство могло достаточно детально оценить эти списки (санкционных товаров) и потом уже представить их на рассмотрение президенту», — заявил Калашников.