Ереван, , 12:46 — REGNUM

Министерство окружающей среды Армении идёт на жесткие шаги. незаконная вырубка леса будет криминализирована, а штраф в размере 3 млн драмов ($6250), предусмотренный для охоты на кавказского леопарда, составит 100 млн драмов ($208 тыс).

Kавказский леопард © WWF Armenia

Министерство окружающей среды Армении совместно с правоохранительными органами разработало и представило на суд парламента пакет законопроектов «О внесении изменений в Уголовный кодекс РА» и прилагаемых проектов, ужесточающих наказание за незаконную вырубку леса.

Основной докладчик законодательной инициативы министр окружающей среды Эрик Григорян отметил, что изменением уголовного и административного законодательства существенно ужесточены меры наказания, связанные с незаконными вырубками лесов, а также введены новые регулирования.

В частности, по словам министра, в статье 296 Уголовного кодекса были добавлены новые статьи о незаконном вырубке деревьев, кустарников и растительности или перемещении деревьев, кустарников без разрешения, а также правоотношения, связанные с лесами, считающимися общинной собственностью, а также об уголовной ответственности после административного взыскания в случае повторения того же деяния во второй раз в течение года.

Эрик Григорян также подчеркнул, что внесены изменения по части штрафа, предусмотренного для охоты на кавказского леопарда, который с 3 млн драмов повысится до 100 млн драмов.