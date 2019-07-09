Москва, , 12:46 — REGNUM

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский видит в последних событиях в Грузии действия, направленные на десакрализацию власти в России, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«Последние события в Грузии — это десакрализация власти. Так начинали в отношении Николая Второго: слабый, не умеет, жена там с Распутиным. Вот и сейчас. Оскорбляют нашего президента, чтобы вызвать у всего народа к нему отрицательное отношение, чтобы люди сказали: не надо нам такой президент. Все делается», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он поддерживает «самые жесткие, решительные меры» в отношении Грузии и настаивает полном прекращении отношений с ней.

Госдума обсуждает заявление о возможных дополнительных мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. Поводом послужила в том числе возмутительная брань грузинского журналиста в эфире «Рустави 2».