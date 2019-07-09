Сочи, Краснодарский край, , 12:44 — REGNUM

Мэра города-курорта Сочи Краснодарского края планируется избрать 10 сентября. 8 июля, в ходе внеочередного заседания горсобрания Сочи, депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсобрания. Срок полномочий действующего мэра Анатолия Пахомова истекает 8 сентября.

Отбором претендентов на пост мэра займется конкурсная комиссия, в состав которой войдет восемь человек. Депутаты определили, кто будет представлять в комиссии горсобрание — в ее состав вошли спикер Виктор Филонов, его заместитель Ольга Лиодт, председатель городского избиркома Валентина Ткачёва, председатель Сочинского отделения ККОО «Герои Отечества» Анатолий Быков. Ещё четырех членов конкурсной комиссии назначит губернатор Краснодарского края. Членам комиссии предстоит проверить документы, которые поступят от претендентов, а также провести собеседование.

«Как показывает практика, заявлений на должность мэра бывает много, поэтому процедура конкурса будет разделена на две части. Первая часть — это прием документов и проверка достоверности этих данных. Те, кто пройдут этот этап, будут допущены собственно к конкурсу, то есть к собеседованию, где и будут выясняться знания и готовность кандидата возглавить наш город. Система будет балльная. Каждому будет предоставлена одинаковая по времени возможность высказать свое видение, свои планы, прогнозы, как он будет руководить нашим городом», — отметил председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.

Прием документов от кандидатов будет вестись с 30 июля по 29 августа: претендовать на участие может любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование и не менее пяти лет руководивший предприятием либо три года — высшей группой должностей муниципальной или государственной службы.

Анатолий Пахомов занимает пост мэра Сочи с 2009 года, до этого занимал пост главы Анапы. В последние месяцы неоднократно появлялись слухи об отставке Пахомова в связи с рядом скандалов и уголовных дел, касающихся чиновников администрации Сочи.

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