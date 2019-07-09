Афины , , 12:43 — REGNUM

В Греции правительство победивший на парламентских выборах партии «Новая демократия» сегодня, 9 июля, приняло присягу, трансляция велась на государственном телеканале ERT.

Церемония прошла в президентском дворце в присутствии президента Греции Прокописа Павлопулоса.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о досрочных парламентских выборах было принято после того, как правящая партия премьер-министра страны Алексиса Ципраса потерпела поражение на выборах в Европарламент. Большинство голосов завоевала оппозиционная партия «Новая демократия».

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