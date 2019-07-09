Курган, , 12:29 — REGNUM

В Курганской области созданы две новые правительственные должности — первого заместителя губернатора и директора департамента промышленности и транспорта Зауралья. Внесены соответствующие изменения в устав регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Фактически депутаты Курганской областной думы 9 июля 2019 года разделили должность директора департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области на две. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Зауралья наделён отныне полномочиями в сфере энергетики и энергосбережения.

Отметим, что ранее должность директора департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области занимал Андрей Саносян. Ему прочат пост первого заместителя губернатора.