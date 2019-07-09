Киев, , 12:24 — REGNUM

Канада более чем в два раза увеличила число полицейских инструкторов и продлила время их пребывания на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Королевской конной полиции Канады, передает 9 июля информационное агентство «Укринформ».

"Королевская канадская конная полиция рада расширить и продлить миссию на Украине. Согласно решению правительства Канады, миссия полицейских на Украине вырастет более чем вдвое — с 20 до 45 человек. Также эта командировка продлится два дополнительных года, до 2021-го», — сказано в сообщении.

Канадские полицейские сотрудничают с Национальной полицией Украины и участвуют в деятельности Консультативной миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности.

«Они проводят тренировки и дают стратегические советы с целью усиления возможностей и эффективности Национальной полиции Украины в таких аспектах как безопасность, уголовные расследования, предотвращение и реагирование на гендерное насилие», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года на Украине пребывает около 200 канадских военных инструкторов. За эти годы они подготовили более 10 тыс. боевиков ВСУ.

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