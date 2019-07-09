Москва, , 12:20 — REGNUM

Американский режиссёр Оливер Стоун взял очередное эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Уточняется, что речь шла о событиях, которые происходят на Украине. Так, в ходе беседы российский лидер рассказал о своём отношении к политике официального Киева. В частности, был затронут инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Как заявил глава государства, бывший президент Украины Пётр Порошенко специально устроил эту провокацию в ходе предвыборной кампании «для нагнетания обстановки, введения особого положения».

«И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — сказал Путин.

Отмечается, что высказывания и мнения президента РФ Владимира Путина вошли в новый документальный фильм Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Картина, которую телеканал «Россия-1» покажет 19 июля, уже получила специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина.

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Напомним, в 2017 году Оливер Стоун представил четырёхсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным», посвящённый президенту Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года два артиллерийских бронекатера и вооружённый буксир BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Чёрном море. Игнорируя законные запросы и требования российской погранслужбы, суда совершали опасные манёвры недалеко от Керченского пролива, для их задержания пришлось применить оружие. Все три корабля, а также 24 члена экипажей, включая двух сотрудников, службы безопасности Украины были задержаны и арестованы, а нарушение госграницы РФ.

В настоящее время они содержатся в одном из СИЗО в Москве. На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины делают всё возможное для освобождения задержанных украинских военных моряков и работают денно и нощно, чтобы «вернуть пленных домой».