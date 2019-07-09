Киев, , 12:16 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский уже получил законное право на базе решения Шестого апелляционного административного суда наложить вето на постановления правительства относительно повышения цен на газ.

Об этом 9 июля заявила в кулуарах парламента лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Наш новый президент Владимир Зеленский имеет полное законное право на базе судебного решения наложить вето на все постановления правительства Порошенко-Гройсмана относительно повышения цен на газ. Для этого новому президенту нужен один день, а возможно один час… Я прошу его действовать немедленно», — призвала Тимошенко.

Она сообщила, что суды стали принимать такого рода решения после того, как Порошенко покинул пост главы государства.

«Произошла победа. У меня в руках решение Апелляционного суда. Это уже вторая судебная инстанция, которая признала, что постановления правительства Гройсмана-Порошенко о повышении цены на газ были необоснованными, незаконными и все это в решении суда… Вы помните сколько было публичных разговоров о том, что это рыночная цена на газ, что это единственная справедливая цена, что мы европейская страна и должны иметь такую цену. Все это после решения суда оказалось большим обманом, потому что суд доказал, что цены на газ незаконные, несправедливые и недопустимые», — добавила Тимошенко.

Более того, политик сообщила, что теперь граждане и бизнес могут отсудить у государства деньги, которые они переплатили за газ в эпоху Порошенко.

«Что это значит? Это значит, что каждый человек и каждое предприятие, которое переплачивало за газ все эти годы, на базе судебного решения могут пойти в суд и отсудить себе деньги, которые с них незаконно брали… Каждый может пойти в суд и вернуть себе реальные деньги», — добавила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда по иску Тимошенко к правительству и компании «Нафтогаз Украины», которым определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Как отмечает «Судебно-юридическая газета», таким образом суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров Гройсмана №315 от 27 апреля 2016 года.

«Цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной. Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло», — говорится в сообщении.