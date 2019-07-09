Манила, , 12:22 — REGNUM

Если Вашингтон хочет, чтобы Филиппины воевали с Китаем, вооруженные силы Соединенных Штатов должны прийти и стрелять первыми. Об этом, как сообщает Sindonews, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, обвиняя США в использовании своих союзников в Юго-Восточной Азии в качестве приманки для Пекина.

«Всегда США подталкивают нас, подстрекают нас, делают из нас приманку. Вы доставляете свои самолеты, свои корабли в Южно-Китайское море. Стреляйте первыми, и мы окажемся позади вас. Пожалуйста, давай драться. Хотите этого? Хорошо, давайте», — заявил Дутерте, выступая в провинции Лейте.

«Мы никогда не сможем выиграть войну с Китаем. Я не прикажу моим солдатам идти на войну, чтобы умереть без сопротивления. Я не могу этого сделать», — продолжил он.

Кроме того, Родриго Дутерте упомянул о том, что США знали о возведении Китаем искусственных остров, но не предприняли каких-либо действий.

«Почему США не отправили флот к островам Спратли и не сказали: «Привет, друзья, вы не должны строить искусственные острова в открытом море, что фактически запрещено международным правом, к тому же вы строите их в исключительной экономической зоне нашего друга, Филиппин?», — отметил Родриго Дутерте.

Напомним, заявление президента Филиппин прозвучало в связи с тем, что на правительство Манилы оказывается давление со стороны США, чтобы Филиппины заняли более жестокую позицию по отношению к Китаю и его претензий в Южно-Китайском море.