Юхнов, Калужская область, , 12:11 — REGNUM

В Калужской области пресечена противоправная деятельность главы администрации одного из муниципальных образований Юхновского района, который продал недвижимость, принадлежащую государству, по заниженной стоимости. Об этом 9 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального Управления ФСБ России.

По данным ведомства, глава администрации сельского поселения без решения сельской думы продал жительнице Юхновского района здание площадью 258,2 кв. метра и земельный участок площадью 1213 кв. метров за 318 тысяч рублей. Цена недвижимости была сильно занижена — рыночная стоимость комплекса составляет не менее двух миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Людиновском районе Калужской области сотрудниками ФСБ был задержан заместитель главы администрации. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, заместитель главы администрации выявил у двух предпринимателей нарушения земельного законодательства, после чего предложил им оказать спонсорскую помощь району, пообещав закрыть глаза на нарушения. Предприниматели передали деньги не на специальный благотворительный счет, а непосредственно должностному лицу, которыми он, как полагает следствие, распорядился по своему усмотрению.

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