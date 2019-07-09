Челябинск, , 12:10 — REGNUM

Член Совета Федерации Ирина Гехт переходит на работу в правительство Челябинской области. Об этом журналистам щаявил врио губернатора региона Алексей Текслер.

По его словам, Гехт займёт высокий пост с 11 июля. Она станет его первым заместителем и будет курировать социальный блок.

«Ирина Альфредовна имеет большой опыт политической и законотворческой работы, хорошо известна в регионе, что, несомненно, пригодится ей на этом посту», — сказал Текслер.

Он также добавил, что нынешний первый заместитель, Евгений Редин, покидает свой пост. Врио главы региона поблагодарил своего подчинённого за работу и пожелал ему успехов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ирина Гехт на несколько месяцев досрочно решила уйди из Совета Федерации. Прекратить свои полномочия она просит с 10 июля.

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