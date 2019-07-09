Киев, , 12:10 — REGNUM

На саммите «Украина-ЕС», который состоялся в Киеве 8 июля, рассматривался, в т.ч. вопрос создания полноценного рынка земли на Украине.

Об этом 9 июля завил с парламентской трибуны депутат Верховной рады, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Вопрос открытия рынка земли и продажи её иностранцам был одним из ключевых во время вчерашней встречи с еврочиновниками. Под открытие рынка земли для иностранцев Евросоюз предлагает 0,5 млрд евро очередной, как они говорят помощи — а на самом деле это кредит под проценты, который нужно будет вернуть», — сказал Ляшко.

Он раскритиковал желание президентской партии «Слуга народа» и партии Святослава Вакарчука «Голос» принять закон о рынке земли.

«За продажу земли, а фактически — за грабеж села, кроме Зеленского и Порошенко ещё и Вакарчук. Все за то, чтобы продавать землю. Те, кто за продажу земли — за продажу Украины. Когда нам рассказывают, что свободный рынок земель приведет инвестиции, у меня вопрос: кто купит эту землю? Наши иностранные конкуренты, транснациональные корпорации берут кредиты под 0,5% годовых, а украинский фермер не может взять под 25%, у него нет средств. Вся эта лабуда о продаже земель преследует одну цель — оставить украинских селян батраками, забрать последнее богатство, которое осталось у украинской нации», — добавил Ляшко.

Он также призвал Киев создать государственный Земельный банк для выкупа земельных паев у фермеров.

«Мы предлагаем создать государственный Земельный банк, который будет дорого выкупать земельные паи у тех, кто хочет продать. Земля будет оставаться в госсобственности, человек получит высокую, достойную плату за свой пай», — подытожил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Зеленский заявил, что мораторий на продажу сельхозземли на Украине может быть снят уже с 2020 года. По его словам, Украине нужно избавиться «нафталинового постсоветского регулирования», которое внедрялось для плановой экономики.

«Например, запрет свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютой или запрет заниматься деятельностью, которая не наносит другим вреда, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены», — сказал Зеленский.

Напомним, ЕС заявил о готовности выделить Украине кредит в €500 млн по итогам саммита, «как только некоторые условия будут выполнены».

«Стороны… подчеркнули важность поддержания Украиной макроэкономической стабильности, реализации программы МВФ, выполнения всех мероприятий в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, а также поддержания независимости Национального банка и стабильности финансового сектора», — сказано в заявлении украинского правительства.