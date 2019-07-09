Париж, , 12:53 — REGNUM

Суд в Париже во вторник, 9 июля, снял обвинения с исполнительного директора телекоммуникационной компании Orange (ORAN.PA) Стефана Ришара, который подозревался в совершении должностного преступления и мошенничестве. Об этом передает агентство Reuters.

Таким образом, Ришар, благодаря решению суда, останется во главе крупнейшего оператора связи страны.

Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр еще раз озвучил позицию правительства о том, что руководители контролируемых государством компаний обязаны уйти в отставку в случае, если их признают виновными в совершении преступления.