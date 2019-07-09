Петропавловск-Камчатский, , 12:17 — REGNUM

Государственные служащие Дальнего Востока вошли в список Форбс, как самые состоятельные чиновники. В четверку богатейших госслужащих вошел сенатор от Камчатского края и крупный рыбопромышленник Валерий Пономарев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Доход сенатора от Камчатского края Валерия Пономарева в 2018 году составил 2 млрд 354 млн рублей. Совокупный семейный доход несколько больше — 2 млрд 372 млн рублей.

Доход депутата Магаданской облдумы Александра Басанского в 2018 году — 1 млрд 876 млн. Семейный доход — 1 млрд 879 млн.

Ещё один представитель Камчатки, депутат Заксобрания края Игорь Евтушок, в 2018 году заработал 1 млрд 635 млн, а совокупный доход семьи парламентария составил 1 млрд 723 млн рублей.

Камчатский депутат Игорь Редкин тоже не бедствует — 735 млн рублей годовой доход, совокупный доход семьи — 1 млрд 441 млн рублей.

Депутат Госсобрания Якутии Руслан Федотов заработал в 2018 году 980 млн рублей, совокупный доход семьи такой же.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году заработал 538 млн рублей, а совокупный семейный доход составил 540 млн.

Еще один сенатор от Камчатки, Борис Невзоров, в 2018 году заработал 489 млн рублей, а семейный доход составил 528 млн.

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Депутат Магаданской Облдумы Эдуард Козлов заработал в 2018 году 510 млн, а вместе с семьей — 512 млн рублей.

Его коллега Михаил Котов в 2018 году отчитался о доходе 412 млн рублей, семейный доход составил 413 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Forbes опубликовал список госслужащих, чьи доходы в 2018 году превысили 150 млн рублей. В списке 100 фамилий. В ТОП-20 «золотой сотни» вошли и госслужащие ДФО. При этом, согласно данным Росстата, именно на Дальнем Востоке проживает самое большое количество бедняков — тех, кто находится уже за чертой бедности.