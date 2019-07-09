Киев, , 12:08 — REGNUM

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за попытки провести телемост с Россией, соответствующее решение было принято на заседании совета, которое транслировалось на канале регулятора в YouTube.

По словам члена совета Сергея Костинского, в случае, если будет выявлен «факт разжигания вражды в украинском обществе», то телеканал через суд может потерять лицензию, поскольку ранее NewsOne уже был оштрафован.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ведущий Дмитрий Киселёв анонсировал проведение 12 июля телемоста «Нужно поговорить» между Россией и Украиной. Позже представители канала NewsOne, в связи с травлей и массовыми угрозами, отменили проведение телемоста.

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