Иркутск, , 12:36 — REGNUM

Отставка губернатора пострадавшей от паводка Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко сейчас маловероятна. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политолог Анатолий Савостин.

Наводнение в Иркутской области Irkobl.ru

«На мой взгляд, отставка Левченко сейчас маловероятна. Во-первых, потому что ей не решить саму проблему с ликвидацией последствий наводнения. Во-вторых, она может вызвать ненужный резонанс, ведь власть начнут обвинять в расправе с неугодным губернатором под благовидным предлогом», — считает политолог.

«Кремлю сейчас выгоднее, чтобы Левченко, простите, и дальше «тонул» в неудачных управленческих решениях, чтобы затем его реальные, преувеличенные и мнимые просчёты обернуть против него на выборах», — резюмировал Анатолий Савостин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутскую область в конце июня 2019 года постигло бедствие. В регионе началось сильнейшее наводнение. Реки вышли из берегов и затопили более 10 тысяч домов, в которых проживают более 34 тысяч человек. Тысячи жителей региона обратились за медицинской помощью, сотни были госпитализированы. Официально зарегистрировано 23 жертвы наводнения.

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По последним имеющимся данным, на восстановление Иркутской области после нововведения потребуется 31,2 млрд рублей.

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Напомним, по данным рейтинга влияния глав субъектов РФ в июне 2019 года, опубликованного на сайте ИА REGNUM, Левченко после наводнения теряет политические очки и опускается с 70-го на 78-е место.

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Справка: коммунист Сергей Левченко одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области в сентябре 2015 года. Во втором туре он обошёл действующего руководителя региона Сергея Ерощенко. Левченко тогда получил 392 942 голоса (56,39%), а выдвинутый «Единой Россией» Ерощенко — 288 927 голосов (41,46%). 2 октября 2015 года коммунист вступил в должность губернатора Иркутской области.