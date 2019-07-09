Баку, , 11:59 — REGNUM

В Китае пройдет 44-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает 9 июля газета China Daily.

Очередная сессия комитета пройдет в городе Фучжоу, столице провинции Фуцзянь на востоке Китая в 2020 году, сообщил председатель 43-й сессии Комитета всемирного наследия Юнеско, проходящей в Баку, Абульфас Мурсал оглы Гараев.

Отметим, что Комитет всемирного наследия состоит из 21 члена, которые избираются раз в два года на Генеральной ассамблее стран, присоединившихся и ратифицировавших Конвенцию об охране культурного и природного наследия.