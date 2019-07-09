Киев, , 11:59 — REGNUM

Верховная рада Украины будущего созыва разработает и примет новое избирательное законодательство. Об этом 9 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Петр Олещук.

«Реальное избирательное законодательство будет разрабатывать и принимать уже новая Верховная рада… Если у новой Верховной рады будет политическая воля, появится новое избирательное законодательство», — добавил Олещук.

Он назвал «дымовой завесой» долгую работу уходящего парламента над Избирательным кодексом.

«Рассмотрение Избирательного кодекса предусматривает не достижение какой-то цели — принятие этого кодекса, а создание информационного повода, который решает несколько задач: полностью закрывает это время. Верховная рада может ничего не делать, не рассматривать законопроекты президента, делать вид, что они что-то делают, рассматривают кодекс, на который раньше не было времени все предыдущие годы. Хотя все шли на выборы с обещанием изменить избирательное законодательство», — напомнил эксперт.

При этом он допускает, что на этой неделе депутаты парламента «могут собраться и даже что-то проголосовать».

«Вопрос в том, что они проголосуют и насколько это будет дееспособным, учитывая особенности принятия и рассмотрения этого законопроекта… У них нет политической воли, чтобы принять этот Избирательный кодекс, потому что он не отвечает интересам большинства действующих депутатов. Всех устраивает законодательство, по которому они были избраны», — пояснил Олещук.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что 11 июля Рада проголосует за проект Избирательного кодекса (законопроект №3112−1).

«Это будет наше заключительное решение Верховной рады этого созыва. Мы должны пройти его достойно… Я объявляю полную мобилизацию, чтобы мы могли принять решение об открытых списках», — рассказал Парубий.

Ко второму чтению депутаты от парламентской коалиции внесли в проект Избирательного кодекса около 4,5 тыс. правок, так что Рада занимается этим документом фактически с момента инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского в конце мая.