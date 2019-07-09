Киев, , 12:03 — REGNUM

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подало ходатайство об аресте активов завода «Ленинская кузница» (переименован в Кузницу на Рыбацком), который долгое время принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявил бывший советник беглого президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов 9 июля на своём telegram-канале.

По его словам, соответствующий документ был направлен в генеральную прокуратуру Украины. После согласования его рассмотрит суд.

Портнов также рассказал, что по непроверенной информации в ГБР вызвали на допрос нынешнего владельца «Ленинской кузницы» Сергея Тигипко:

«Ходит слух, что завтра (10 июля) в Государственном бюро расследований состоится допрос Тигипко по делу об отмывании Порошенко 300 млн долларов (8 млрд гривен) при совершении сделки продажи через офшоры акций военного завода «Кузня на Рыбацком». Напоминаю, что в 500-гривневых купюрах эта сумма соответствует 18,4 тонн, то есть полтора КамАЗа», — рассказал Портнов.

Напомним, в ноябре 2018 года Порошенко продал завод Тигипко.

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