Минск, , 11:54 — REGNUM

Белоруссия и Россия не обсуждают возможность объединения в одно государство. Об этом сегодня, 9 июля, в ходе встречи с госсекретарём Союзного государства Григорием Рапотой заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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По его словам, в развитии интеграционных процессов стороны должны идти шаг за шагом и выстраивать союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства.

«Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор, — сказал белорусский лидер. — Если мы влезем в ломку договора, то вообще все разрушим, что было сделано за это время».

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Лукашенко напомнил, что на сегодняшний день в Союзном государстве «все акценты сместились наверх», Так, многие вопросы планируется вывести на уровень президентов.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема реализации договора о создании Союзного государства Белоруссии и России была актуализирована в 2018 году председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Тогда была создана межправительственная рабочая группа по проработке проблемных вопросов, подготовившая решения, вынесенные на обсуждение глав правительств с последующим обсуждением на президентском уровне. Её возглавили министры экономики двух стран Максим Орешкин и Дмитрий Крутой.

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В мае 2019 года на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в подмосковных Горках, на которой обсуждались вопросы интеграции в рамках Союзного государства и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что позиции сторон по интеграции сходятся на 70%.

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