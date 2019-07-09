Стокгольм, , 12:18 — REGNUM

Верховный суд Швеции принял решение не экстрадировать бывшего китайского чиновника, разыскиваемого властями Китая по подозрению в хищении миллионов долларов. Об этом сообщает во вторник, 9 июля, агентство Reuters.

«Экстрадиция невозможна», — говорится в заявлении судьи.

По его словам, причина в том, что Цяо Цзяньцзюнь может быть подвергнут «преследованию из-за его политической деятельности».

Ранее МИД Китая призвал Верховный суд Швеции экстрадировать Цяо Цзяньцзюня, который подозревается в злоупотреблении доверием и мошенничестве, связанном с хищением суммы в примерно в $11 млн.

Цяо был арестован в Швеции в июне 2018 года.